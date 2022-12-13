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Медведев призвал проработать гарантии трудоустройства мобилизованных

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости на уровне законодательства проработать гарантии трудоустройства мобилизованных граждан России. Об этом информирует РИА Новости.

«Следует подумать и над гарантиями трудоустройства мобилизованных граждан», — сказал он в рамках обсуждения новой редакции федерального закона о занятости на площадке партии «Единая Россия».

По его мнению, также необходимо установить законодательные нормы, в полном объеме обеспечивающие защиту трудовых прав жителей новых территорий России.

Медведев подчеркнул, что подходы в сфере занятости в России быстро меняются, поэтому в новой редакции закона следует отразить такие понятия, как платформенная занятость, трудовая мобильность, поддержка в открытии собственного дела, оплата общественных работ.

«Единая Россия» совместно с министерством труда и социальной защиты такой законопроект подготовила. <...> Я рассчитываю на то, что он сможет полноценно заменить устаревший закон о занятости», — заключил он.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о преимуществе для участников специальной военной операции при трудоустройстве в госорганы.

До этого депутаты обращались к премьер-министру РФ Михаилу Мишутину с просьбой ввести льготную ипотеку для мобилизованных.

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