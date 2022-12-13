МЭА перечислило возможные варианты замены российского газа в Европе в 2023 году

Несмотря на то, что Европа хорошо подготовилась к отопительному сезону в этом году, на следующий год придется вкладываться в повышение энергоэффективности, модернизации зданий и расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение Международного энергетического агентства (МЭА).

По мнению МЭА, до 30 млрд кубометров дефицита в 2023 году можно закрыть за счет уже реализуемых мероприятий по повышению энергоэффективности, увеличению доли ВИЭ в энергобалансе, замене систем отопления на основе ископаемого топлива тепловыми насосами и увеличению выработки атомной и гидроэнергетики. Однако эти меры обойдутся бюджету европейского региона как минимум в €100 млрд за год.

В МЭА добавили, что такие вложения уже могут окупиться в течение двух последующих лет, поэтому в долгосрочной перспективе они окажут весомую пользу. Однако Евросоюзу придется, скорее всего, помогать Украине и Молдавии в пополнении газовых хранилищ.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Европе необходимо искать альтернативу как минимум 50 млрд кубометров газа. При этом поставки сниженного природного газа в 2023 году не вырастут, так как ближайший ввод новых мощностей ожидается в середине 2020-х годов. Поэтому европейский регион сможет справиться с энергокризисом в следующем году, если разблокирует оставшиеся газопроводы из России.

В начале декабря издание As-Sabeel писало, что власти Катара согласились поставлять газ в Германию с 2026 года в течение 15 лет в размере 2 млн тонн ежегодно.