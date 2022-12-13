В Минсельхозе Молдавии сообщили о снижении экспорта яблок в Россию более чем на 50%

Экспорт молдавских яблок в Россию снизился на 59% в октябре 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщил глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля в эфире телеканала TV8.

«По данным на октябрь, Молдавия поставила в Россию 7 тыс. т. яблок, в прошлом году соответственно было 17 тыс. т. Но октябрь-ноябрь не такой уж существенный показатель. Сейчас на складах сельхозпроизводителей хранится 140 тыс. т.», — сказал министр.

Боля выразил надежду, что объем поставок увеличится в ближайшие несколько месяцев, поскольку обычно экспорт яблок растет с января. Он также уточнил, что 53 молдавских предприятия возобновили поставки плодоовощной продукции в Россию.

В первой половине августа советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что с 15 августа в Россию запрещено ввозить ряд растительной продукции из Молдавии. Решение приняли из-за неоднократного выявления в товарах из Молдавии опасных карантинных объектов.

На прошлой неделе российские садоводы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение о ввозе яблок с предприятий Молдавии ради увеличения доли урожая на внутреннем рынке.