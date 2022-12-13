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Лаос закрыл свое небо для российской компании «Аэрофлот»

АТОР: власти Лаоса закрыли воздушное пространство для российской авиакомпании «Аэрофлот»

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Depositphotos

Лаос закрыл свое воздушное пространство для самолетов российской авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

«Несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролет над своей территорией», — рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

В материале говорится, что туристам из городов Сибири и Дальнего Востока, решившим лететь в Таиланд прямыми рейсами «Аэрофлота», теперь нужно будет больше времени провести в пути.

В авиакомпании сообщили, что сейчас ведутся переговоры с представителями Лаоса по поводу воздушного коридора. Причина запрета полетов не известна.

Ранее посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават заявил, что российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок, а также из Москвы на Пхукет.

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