Американский инвестор Джим Роджерс назвал выгодными вложения в Россию

Известный инвестор из США и партнер Джорджа Сороса Джим Роджерс считает, что вкладываться в Россию в нынешней ситуации может быть выгодно, а тем, на кого не влияют западные санкции, стоит задуматься об этом прямо сейчас. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Роджерс аргументировал это тем, что инвестиции в экономику стран — участниц военных конфликтов, особенно если они близки к завершению, часто хорошо окупаются.

«Мне сейчас нельзя инвестировать в Украину или Россию. Но я, определенно, хотел бы. Может быть, другим людям – бразильцам или индонезийцам, не ограниченным санкциями, следует рассмотреть возможность инвестиций в Украину и Россию прямо сейчас», — отмечает инвестор.

Он также указывает на то, что многие западные инвесторы были вынуждены прекратить деятельность в России из-за правительств своих стран.

Ранее Джим Роджерс, комментируя американский закон о борьбе с инфляцией, вызвавший недовольство европейских политиков, заявил, что напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС.