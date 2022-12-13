В Банк России направили письмо с просьбой продлить льготную ипотеку на коттеджи

Ассоциация деревянного домостроения направила председателю правительства Михаилу Мишустину и главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой о продлении программы льготной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 2025-2030 годов, написало агентство ТАСС.

В письме указали, что программа льготной ипотеки в сегменте ИЖС не использовала в полном объеме свой потенциал поддержки отрасли и не может повлиять на рост стоимости строительства коттеджей.

«Данная мера поддержки эффективна в целях снижения доли серого рынка и, несомненно, требует продления своего действия на рынке ИЖС до 2025-2030 гг.», — сказано в обращении.

На прошлой неделе президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко выразила мнение, согласно которому

завершение программы льготной ипотеки негативно отразится на спросе, и как следствие на рынке недвижимости в 2023 году ожидается глубокая стагнация.

Во второй половине ноября в Министерстве финансов заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки на новостройки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых. Действие программы завершится 31 декабря 2022 года.

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