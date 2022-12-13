Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Банк России направили письмо с просьбой продлить льготную ипотеку на коттеджи

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Ассоциация деревянного домостроения направила председателю правительства Михаилу Мишустину и главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой о продлении программы льготной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 2025-2030 годов, написало агентство ТАСС.

В письме указали, что программа льготной ипотеки в сегменте ИЖС не использовала в полном объеме свой потенциал поддержки отрасли и не может повлиять на рост стоимости строительства коттеджей.

«Данная мера поддержки эффективна в целях снижения доли серого рынка и, несомненно, требует продления своего действия на рынке ИЖС до 2025-2030 гг.», — сказано в обращении.

На прошлой неделе президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко выразила мнение, согласно которому
завершение программы льготной ипотеки негативно отразится на спросе, и как следствие на рынке недвижимости в 2023 году ожидается глубокая стагнация.

Во второй половине ноября в Министерстве финансов заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки на новостройки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых. Действие программы завершится 31 декабря 2022 года.

.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть