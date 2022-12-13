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В аппарате Чернышенко опровергли сообщения о росте платежей за ЖКУ из-за «умных» счетчиков

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко не подтвердили информацию СМИ об увеличении платежей за жилищно-коммунальные услуги из-за установки «умных» счетчиков. Об этом сообщает ТАСС.

Власти подчеркнули, что в систему расчета стоимости ЖКУ планируется внести изменения, что приведет к ее снижению при установке «умных» счетчиков.

«Развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6% компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан», — сказали в аппарата Чернышенко.

Эти меры должны привести к активному обновлению инфраструктуры и сокращению рисков аварий. В аппарате подчеркнули, что о повышении тарифов речи не идет.

Ранее газета «Известия» писала, что в платежки за ЖКУ включат оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков.

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