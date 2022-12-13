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Торгпред Абхазии сообщил, что «Вкусно — и точка» откроется в республике в 2023 году

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Анна Егорова/«Газета.Ru»

Франшизу сети быстрого питания «Вкусно — и точка» уже приобрели в Абхазии, первые рестораны откроют в республике в 2023 году. Об этом заявил торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, написало агентство РИА Новости.

«В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. <...> Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет», — сказал Барциц.

По его словам, многим компаниям после ухода из России иностранных организаций ничего не мешает осваивать абхазский инвестиционный рынок. Торгпред Абхазии в России назвал черноморский регион достаточно либеральным по части законодательства и гибким в плане налоговой политики.

Накануне владелец сети «Вкусно – и точка» Александр Говор сообщил, что компания пытается найти возможность для выхода на рынок Абхазии и сделает для этого все необходимое.

До этого в тот же день генеральный директор сети Олег Пароев заявил, что «Вкусно — и точка» по договору с McDonald's не сможет работать под своим названием в Казахстане и непризнанных республиках, например, в Абхазии.

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