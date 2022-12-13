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«Ъ»: продажи шин в России упали на 14% из-за снижения продаж новых автомобилей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Объем продаж шин с 1 октября по 30 ноября 2022 года оказался на 14% ниже аналогичного периода прошлого года и составил 4,2 млн штук. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Как написало издание, причина не в дефиците — объем запасов к началу зимнего сезона, наоборот, увеличился на 43%, до 33 млн штук.

В «Автостате» причиной снижения спроса на новые зимние и всесезонные шины назвали снижение продаж новых автомобилей. Их реализуют в комплекте с летней резиной, а зимнюю нужно докупать отдельно. По данным агентства, продажи легковых машин в России с января по ноябрь снизились на 58,8%, до 569,5 тыс. штук.

На прошлой неделе пресс-служба Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) сообщила, что по итогам ноября в России продали 46,4 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 61,6% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Во второй половине октября в пресс-службе маркетплейса Ozon рассказали, что спрос на зимние шины в России в октябре на фоне холодов вырос в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2021 года.

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