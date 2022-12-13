МИД Японии: Токио координирует с РФ время консультаций по условиям рыбного промысла на 2023 год

Глава Министерства иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио координирует с Москвой время проведения консультаций о деталях промысла японскими рыбаками в российской экономической зоне, в том числе в районе островов Курильской гряды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается консультаций относительно условий промысла японских рыболовецких судов на основании существующей договоренности по рыбному промыслу, мы координируем с российской стороной и вовлеченными ведомствами по времени (проведения консультаций)», — рассказал Хаяси.

Ранее межправительственная комиссия Эстонии и Российской Федерацией по вопросам рыболовства определила объем квот на вылов рыбы в приграничных озерах.

До этого управление рыболовства Японии сообщило, что в 2022 году не будет проводить вылов лососевых и форели в 200-мильной экономической морской зоне.

Квота, о которой договорились Россия и Япония, составляет около 2050 тонн.

До этого Российская Федерация запретила японцам ловить рыбу у Южных Курил.