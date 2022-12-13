«Известия»: в платежках за ЖКУ появится новая строка за оплату установки «умных» счетчиков

В платежных документах за ЖКУ появится новая строка. Это будет пункт за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил проработать такую меру Минстрой, пишет газета «Известия».

Работа ведется над «возможностью включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

В Минстрое указали «Известиям», что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.

Генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин рассказал, что речь идет о счетчиках воды и тепла. По его оценке, нововведение избавит россиян от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов. Это также будет способствовать прозрачности сферы ЖКХ и уменьшит траты граждан.

Ранее ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко сообщила, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут получить россияне, которые тратят на это больше положенного максимума.