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Bloomberg: у России есть возможность восстановить статус главного поставщика газа в Европе

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Мобильный репортер/Агенство «Москва»

Как пишет агентство Bloomberg, у России есть возможность восстановить статус главного поставщика газа в Европейский союз (ЕС).

Агентство указало на слова премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который заявил, что остаться без российского газа навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным».

Bloomberg пишет, что для многих политиков ФРГ цены имеют значение.

По данным агентства, сейчас Берлин за импорт газа платит в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год: 140 евро за мегаватт-час. ФРГ тратит миллиарды на субсидии.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что газохранилища Евросоюза заполнены на более чем 90%. Следующая зима в Европе, по мнению главы ЕК, будет сложнее нынешней, ЕС может не хватить 30 млрд куб. м газа.

Она также добавила, что к концу марта ЕС может запустить совместные закупки газа, для чего ЕК необходимо как можно скорее получить мандат от стран — членов ЕС.

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