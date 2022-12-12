Lamoda продолжит работать в России под прежним названием

Владелец сети АО «Стокманн» Яков Панченко завершил сделку по приобретению бизнеса интернет-магазина одежды Lamoda в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Главный исполнительный директор Lamoda Джери Калмис сохранит свой пост, коллектив компании также останется.

«Вечером 12 декабря инвестор Яков Панченко объявил о завершении сделки по приобретению бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане у Global Fashion Group», — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что о договоренности заключить сделку стороны сообщили 7 октября.

В компании заверили, что Lamoda продолжит развиваться как онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайла, и ее название останется прежним.

В конце ноября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ получила от немецкой компании Eastrealty Beteiligungs und Verwaltungs GmbH ходатайство на приобретение российского интернет-магазина Lamoda.