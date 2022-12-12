Альфа-Банк с партнером «Подели» запустил первый в России сервис для оплаты по частям

Сервис долевой оплаты (BNPL) «Подели» от партнера Альфа-Банка стал первым в России офлайн-сервисом, позволяющим забирать покупки сразу, а оплачивать потом, сообщает пресс-служба банка.

Плюсы сервиса — в том, что он не кредитный и доступен для оплаты любого товара из ассортимента магазина. Воспользоваться им могут клиенты любого банка с любой картой, уточняет в компании.

Сумма первого взноса вносится клиентом самостоятельно, она должна быть на карте в момент покупки, никаких дополнительных процентов платить не нужно.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть приложение «Подели» на смартфоне и нажать «QR-оплата». Затем следует показать QR-код кассиру, нажать «Поделить» и подтвердить покупку.

Пока «Подели» работает в магазинах Zarina, Кант и в Рив Гош в столичном ТЦ «Цветной». Но в данный момент новые точки добавляются, отмечают в Альфа-Банке.

Уже за первый месяц работы сервис доказал свою востребованность клиентами и выгодность для магазинов.

По словам коммерческого директора сети магазинов Zarina Антона Смирнова, при оплате через сервис «Подели» количество единиц в чеке растет на 69%, а средний чек повышается на 53%.

Как отметили создатели сервиса, «Подели» также работает в онлайне, принося пользу и клиентам, и интернет-магазинам. Так, например, он позволяет сразу получать полную стоимость покупки на счет, увеличить средний чек и число новых клиентов.