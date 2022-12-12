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Эрдоган: на юго-востоке Турции найдены месторождения нефти с запасами в 150 млн баррелей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в провинции Ширнак на юго-востоке страны обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей. Об этом он сообщил по итогам заседания турецкого правительства, передает ТАСС.

«Мы обнаружили 150 млн [баррелей] чистых запасов нефти в окрестностях горы Габар», — сказал Эрдоган.

По его словам, это месторождение является одним из 10 крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году.

Стоимость запасов нефти в этом месте составляет примерно $12 млрд, подчеркнул турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что власти Турции намерены в 2023 году провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море. Как писал ТАСС, геологоразведочные работы в Турции и за ее пределами будут ускорены в связи с необходимостью удовлетворения потребностей энергетического сектора в нефти, природном газе и геотермальных ресурсах, а также потребности промышленности в сырье.

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