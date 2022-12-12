ФАС предложила изымать имущество фирм, купленных иностранцами без согласования

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить наказание за нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые компании. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект закона.

По информации газеты, ФАС намерена установить прямую норму, которая позволит изымать все приобретенное зарубежным собственником имущество в доход государства, в случае если эта сделка не будет согласована с профильной правкомиссией.

Как отмечает газета, на данный момент в РФ после признания таких сделок недействительными иностранный покупатель возвращает акции продавцу.

Проект закона одобрили на правкомиссии по законопроектной деятельности, информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, который возглавляет эту комиссию.

Разработанный ФАС документ предполагает передачу имущества фирмы в пользу государства через суд по иску самой антимонопольной службы или потерпевшего убытки общества. В случае принятия эта мера коснется не только стратегических обществ, но и компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.

Границы применения данной нормы в случае введения могут быть скорректированы на практике, считает партнер Orchards Алексей Станкевич.

Ранее ФАС предложила временно наделить регионы полномочиями заключать добровольные соглашения с поставщиками и ретейлерами, чтобы ограничивать цены на социально значимые продукты.