РЖД предложили убрать с путей 170 тыс. вагонов из-за снижения оперативности движения грузов

РЖД предложили снять с путей 170 тыс. вагонов, так как из-за них снижается оперативность продвижения грузов на фоне изменения логистики. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление заместителя гендиректора компании, начальника центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова.

«По нашим расчетам, 170 тыс. вагонов — это лишний парк на путях общего пользования. Если избавиться от этого парка, маневренность и оперативность продвижения грузов по железной дороге будет значительно выше. 170 тыс. вагонов — 13% от всего парка на сети», — отметил Глазков.

По его словам, при использовании оптимальных показателей числа вагонов на железных дорогах, можно регулировать производство. Кроме того, обновление подвижного состава сейчас идет куда быстрее, чем выходят из строя устаревшие вагоны. Поэтому, для улучшения ситуации с перевозками необходимо увеличить до 160 число станций, с которых можно принудительно забирать порожние вагоны.

Он добавил, что храниться лишние вагоны могут на путях промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ). Однако владельцам вагонов удобнее, чтобы они были на путях общего пользования. Поэтому рассматривается вариант с увеличением ставки на отстой на путях общего пользования, чтобы стимулировать владельцев вагонов обращать внимание на предприятия с пустыми путями.

10 октября «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО РЖД в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) писал, что ОАО РЖД планирует передислоцировать на Восточный полигон максимум вагонов с увеличенной грузоподъемностью ради ускорения вывоза грузов.