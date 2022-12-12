«Русал» получил премию «Дебют года» на Российском облигационном конгрессе

Одному из крупнейших в мире производителей алюминия компании «Русал» на Российском облигационном конгрессе была присуждена премия в номинации «Дебют года». Компания первой в истории российского рынка размстила облигации, номинированные в юанях.

Отмечается, что успешный опыт «Русала» открыл дорогу другим эмитентам и стал ориентиром для компаний, которые планируют размещать облигации в юанях в России.

Как подчеркнул директор по корпоративным финансам «Русала» Алексей Гренков, заимствования в юанях для компании являются логичным инструментом привлечения в силу исторически прочных торговых связей с Китаем.

«Локальный рынок заимствований в юанях ликвиден, предлагает привлекательные ставки для первоклассных заемщиков. На наш взгляд, популярность заимствований именно в этой валюте среди российских эмитентов будет только расти», — отметил он.

В компании уточнили, что два облигационных выпуска «Русал» в этом году стали первыми доступными широкому кругу инвесторов юаневыми бондами в России. Кроме того, размещение было отмечено более чем четырехкратной переподпиской. Это говорит о большом спросе со стороны инвестиционного сообщества на подобные инструменты.

Напомним, первые биржевые облигации «Русала», номинированные в юанях, были зарегистрированы 15 июля 2022 года. Ставка купона составила 3,9%, объем выпуска – 4 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составила 1 000 китайских юаней. Всего в 2022 году «Русал» осуществил три подобных биржевых выпуска общим объемом 10 млрд юаней.