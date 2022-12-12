Экс-художник Гознака назвал «открытые» цвета для использования в дизайне новых банкнот

Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев в беседе с «Газетой.Ru» назвал семь цветов, которые можно использовать в дизайне новых десяти- и пятирублевых купюр. Это — салатовый, изумрудный, фиолетовый, коричневый, красный, оранжевый и розовый. Ранее гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью «Известиям» заявил, что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году.

«Важно, чтобы вся серия денег была в одном стиле, но разных цветов. Важно, чтобы по цвету банкноты отличались. Сейчас сотня желтая, 200 рублей зеленая, 2000 — голубая. Остаются открытыми салатовый, изумрудный, фиолетовый и коричневый, красный, оранжевый и розовый цвета. Их можно использовать», — рассказал Ковердяев.

В марте 2021 года ЦБ объявил, что до 2025 года обновит дизайн почти всех рублевых банкнот. По плану ЦБ, новые банкноты номиналом 100 рублей будут выпущены в обращение до конца 2022 года, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году. По информации Гознака, сначала банкноты пять и десять рублей поступят в оборот в старом виде — образца 1997 года. К 2025 году дизайн банкнот должен обновиться. Трачук в интервью «Известиям» заявил, что контракт 2022 года с Банком России уже фактически исполнен. Сейчас идет обсуждение контракта на 2023 год. Однако Трачук уточнил, что не принято говорить о том, печатаются ли банкноты в пять и десять рублей «в данную секунду».

Ковердяев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что не очень приветствует новый дизайн банкнот 1997 года.

«Он слишком отходит от традиций Гознака. Гознаковский стиль довольно помпезный, он выглядит как государственная бумага. Серьезный такой. У нас вполне выражены рамки и части рамки, интересная титульная надпись. Это художественно интересный, оригинальный стиль. В серии 1997 года стали уходить в авангард. Например, на деньгах появились замкнутые рамки, как на долларах. Серия 1997 года похожа на западные деньги. Если положить банкноты 1997 года рядом с долларами и евро, они затеряются. С точки зрения денежных традиций, они сделаны в стиле. Но от гознаковского стиля, к сожалению, отошли. И серия будет вся такая, в том числе пятерки и десятки», — отметил Ковердяев.

По мнению экс-художника Гознака, самыми узнаваемыми были царские деньги 1941 года.

«С портретами. Их было сложнее всего подделать. Дерево мошенники могут видоизменить, и это не будет заметно. А портрет — сложно», — объяснил Ковердяев.

По его прогнозам, разработка дизайна и ввод в обращение пяти- и десятирублевых купюр займет год.