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Токаев сообщил, что инфляция в Казахстане достигла исторического максимума за 14 лет

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Антон Новодережкин/РИА «Новости»

Инфляция в Казахстане в ноябре составила 19,6% в годовом выражении, достигнув исторического максимума за последние 14 лет. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, написало агентство ТАСС.

«За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», — сказал Токаев.

Премьер-министр республики Алихан Смаилов при этом отметил, что рост цен вызвали в том числе усиление геополитической напряженности, рекордная инфляция в мире и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.

По его словам, правительство разработало меры по стабилизации ситуации. В числе прочего в стране хотят увеличить долю отечественных товаров на внутреннем рынке.

На прошлой неделе Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 16 до 16,75%.

Во второй половине октября агентство Bloomberg сообщило, что россияне, которые выехали из страны в Казахстан, могли спровоцировать рост потребительских цен в этом государстве.

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