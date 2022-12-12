Инвестор Роджерс заявил, что не верит в эффект потолка цен на российскую нефть

Введение потолка цен на российскую нефть не окажет ожидаемого эффекта, участники рынка найдут обходные пути. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.

По его словам, в краткосрочной перспективе «люди отреагируют и будут делать то, что должны», а в долгосрочной мера не будет иметь «фактически никакого эффекта».

«Существуют инструменты контроля, но уже через несколько дней люди определят путь в обход инструментов энергетического контроля или потолков (цен), или чего угодно еще», — пояснил Роджерс.

Инвестор добавил, что его многолетний опыт работы в инвестициях и изучение рынков говорят о том, что средства ценового контроля и другие искусственные ограничения часто не работают, так как «всегда кто-нибудь найдет другой путь».

«Так что я скептически настроен по поводу конкретно этого шага», — резюмировал Роджерс.

В то же время глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что политика потолка цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. 5 декабря также начало работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.