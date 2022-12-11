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Евразийский банк развития планирует инвестировать в Белоруссию около $1,5 млрд в 2023 году

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в следующем году инвестировать в Белоруссию около $1,5 млрд, сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в эфире телеканала «Беларусь-1».

«У нас запланированы инвестиции в Беларуси в размере около $1,5 млрд США. Мы надеемся, что эти объемы будут реализованы», — сказал он.

Подгузов добавил, что ЕАБР не изменил стратегию в отношении Белоруссии и все запланированные на пятилетний период объемы будут реализованы.

Председатель правления банка уточнил, что ЕАБР работает в первую очередь с заемщиками из частного сектора Белоруссии.

Ранее Евразийский банк развития заявил о рисках углубления экономического спада в России.

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