Евразийский банк развития планирует инвестировать в Белоруссию около $1,5 млрд в 2023 году

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в следующем году инвестировать в Белоруссию около $1,5 млрд, сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в эфире телеканала «Беларусь-1».

«У нас запланированы инвестиции в Беларуси в размере около $1,5 млрд США. Мы надеемся, что эти объемы будут реализованы», — сказал он.

Подгузов добавил, что ЕАБР не изменил стратегию в отношении Белоруссии и все запланированные на пятилетний период объемы будут реализованы.

Председатель правления банка уточнил, что ЕАБР работает в первую очередь с заемщиками из частного сектора Белоруссии.

Ранее Евразийский банк развития заявил о рисках углубления экономического спада в России.