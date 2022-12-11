Эксперт предупредила россиян о правиле «золотой полки» в магазинах

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко в разговоре с агентством «Прайм» заявила, что в магазинах используют технологии, которые подталкивают граждан больше тратить.

Она объяснила, что продавцы оформляют прилавки и витрины специальным образом. В частности, ближе к покупателю ставят товары с истекающим сроком годности, чтобы увеличить шансы их продажи.

Кроме того, Гончаренко предупредила о правиле «золотой полки» в магазинах. Согласно ему, дорогостоящие предметы выставляют на уровне глаз и рук покупателя: товары располагают на высоте около 1,2-1,7 м от пола.

Такой подход, как заявила эксперт, тоже способствует увеличению продаж.

Ранее юрист Антон Недзвецкий рассказал о самых распространенных видах обмана, с которыми покупатели могут столкнуться в продуктовых магазинах.