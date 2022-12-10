Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна хранит сэкономленный газ в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены. Об этом она сообщила в эфире радиостанции Vocea Basarabie.

По ее словам, в Молдавии нет хранилищ для газа. Из-за переполненности молдавских хранилищ в Румынии Кишинев хранит его в том числе и на Украине, отметила Гаврилица.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавские власти больше не будут сообщать информацию об объеме природного газа, который запасается для республики в хранилищах в Румынии и на Украине.

Вице-премьер также отметил, что Молдавия обеспечена газом как минимум на два месяца, и правительство страны продолжает закупать объемы топлива на следующие месяцы.

По словам Спыну, власти страны будут сообщать лишь данные о том, сколько запасов хватит для обеспечения потребностей страны.