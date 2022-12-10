«Газпром» поставил исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай 9 декабря

«Газпром» 9 декабря 2022 года сумел установить исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай, превысив обязательства на 16,4%. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

9 декабря «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Превышение суточных контрактных обязательств составило 16,4%, отметили в публикации.

В сообщении указали, что компания пошла навстречу просьбе китайской стороны по поводу роста объемов поставок в декабре. При этом поставки совершаются по двустороннему соглашению между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

8 декабря компания «Газпром» сообщила, что Китай попросил об увеличении суточных поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в декабре. Отмечается, что 7 декабря «Газпром» обеспечил максимальный объем суточных поставок газа в КНР по газопроводу в этому году. Превышение указанных в договоре суточных контрактных обязательств компании составило 16,1%.

До этого «Газпром» 30 ноября поставил российским потребителям 1516,6 млн куб. м газа, что является новым историческим рекордом суточных поставок для этого месяца.