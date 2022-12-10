Reuters: Си Цзиньпин предложил арабским странам перевести расчеты за поставки нефти в юани

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин предложил лидерам арабских стран перейти на торговлю нефтью в юанях. В качестве платформы для расчета в национальных валютах за поставки сырья может стать Шанхайская нефтяная и национальная газовая биржа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Саудовской Аравии.

«Источник в Саудовской Аравии, выступавший перед визитом Си, сообщил, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта», — говорится в материале.

Однако, по словам собеседника агентства, для перехода расчетов на национальные валюты за сырьевые поставки между Китаем и арабскими странами еще не наступило подходящее время. В то же время предполагается, что данная мера в дальнейшем может укрепить позиции юаня в глобальной торговле и ослабить доминирование американского доллара в качестве основной мировой резервной валюты.

10 декабря председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что товарооборот России и Китая может вырасти до $280-300 млрд к 2024 году. Этому будет способствовать в том числе и более активный переход двух стран на взаиморасчеты в национальных валютах, включая рубли и юани.