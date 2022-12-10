ЦБ: российские банки дали отсрочку по кредитам для мобилизованных на 45 млрд рублей

По состоянию на конец октября 2022 года российские банки предоставили кредитные каникулы для мобилизованных граждан на общую сумму 45 млрд рублей. Это является незначительной нагрузкой для финансовых организаций, приводит слова руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка (Цб) России Михаила Мамуты агентство «Прайм».

«Банки и МФО (микрофинансовые организации — «Газета.Ru») <....> предоставили кредитные каникулы более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей. Общий объем предоставленных каникул составил 45 миллиардов рублей на состояние на 31 октября», — заявил Мамута.

По его словам, за второй месяц осени российские банки обработали большое количество заявлений на предоставление кредитных каникул для мобилизованных граждан. При этом в начале мобилизации у кредитных организаций наблюдались некоторые технические проблемы, однако в дальнейшем их удалось преодолеть.

«На первоначальном этапе были только сложности с фиксацией статуса мобилизованного. Однако с 23 ноября заработала система ФНС, где банки смогут оперативно смотреть статус мобилизованного… Нагрузка, если говорить о деньгах в 45 миллиардов рублей, невысокая, банки спокойно справляются, а механизм (кредитных) каникул был хорошо отработан в период ковида», — заключил Мамута.

28 ноября газета «Коммерсантъ» сообщала, что у мобилизованных возникли трудности с оформлением кредитных каникул. В частности, на тот момент российские банки отказывали таким гражданам в отсрочках по займам из-за недоработок в законах.