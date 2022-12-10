«Ъ»: перед Новым годом россияне стали экономить на покупках

В ходе текущего предпраздничного сезона потребители в России продолжают экономить, что приведет к снижению среднего чека, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прогнозы аналитиков.

По мнению экспертов, после ноябрьских распродаж ожидается резкое сокращение покупок непродовольственных товаров.

Специализирующееся на интернет-маркетинге Kokoc Group прогнозирует сокращение чека в онлайн-гипермаркетах на 20% год к году.

Infoline прогнозируют, что продажи непродовольственных товаров в декабре могут упасть на 12,5% в натуральном выражении и на 2,7% в деньгах, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что желание купить понравившийся товар по со скидкой цене свойственно каждому, но некоторые люди делают из этого увлечения хобби.