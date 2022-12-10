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Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму

Доцент Казанцева предупредила об опасности привычке покупать товары со скидкой

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что стремление купить понравившийся товар по минимальной цене свойственно каждому, но есть люди, для которых это входит в привычку и становится своего рода хобби. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, «охотники за выгодой» подписываются на рассылку с сайтов, ищут новости о текущих акциях в тематических группах в соцсетях и пользуются «сарафанным радио», чтобы узнать о возможных скидках.

Казанцева подчеркнула, что в погоне за акциями человек может потратить больше времени, чем планировалось изначально. Это происходит под влиянием азарта. Эксперт посоветовала в подобных ситуациях вовремя останавливаться.

Ранее аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков заявил, что в пору распродаж в интернете россиянам следует быть особенно внимательными, так как в этот период активизируются кибермошенники.

По словам Чунижекова, возможности злоумышленников расширяет популярность сервисов доставки покупок прямо до двери. Мошенники могут позвонить от лица службы доставки и сообщить о том, что курьер по той или иной причине не может доставить посылку. После этого они пытаются выудить у покупателя его личные данные.

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