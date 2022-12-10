Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что стремление купить понравившийся товар по минимальной цене свойственно каждому, но есть люди, для которых это входит в привычку и становится своего рода хобби. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, «охотники за выгодой» подписываются на рассылку с сайтов, ищут новости о текущих акциях в тематических группах в соцсетях и пользуются «сарафанным радио», чтобы узнать о возможных скидках.

Казанцева подчеркнула, что в погоне за акциями человек может потратить больше времени, чем планировалось изначально. Это происходит под влиянием азарта. Эксперт посоветовала в подобных ситуациях вовремя останавливаться.

Ранее аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков заявил, что в пору распродаж в интернете россиянам следует быть особенно внимательными, так как в этот период активизируются кибермошенники.

По словам Чунижекова, возможности злоумышленников расширяет популярность сервисов доставки покупок прямо до двери. Мошенники могут позвонить от лица службы доставки и сообщить о том, что курьер по той или иной причине не может доставить посылку. После этого они пытаются выудить у покупателя его личные данные.