Финансист Емельянов рассказал, как правильно покупать валюту

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что покупать доллары и евро нужно, когда на рынке тихо, и валюта еще относительно не дорогая. А продавать, когда много покупателей, а курс растет. Но поскольку курсы валют малопредсказуемы в принципе, можно усредняться. То есть взять за правило раз в месяц обменивать некую сумму валюты. По его словам, это самая разумная практика на длинном горизонте.

«Россияне нередко попадают в ситуацию, когда свою валюту им приходится продавать дешевле, чем они ее покупали. Так выходит потому, что большинство решается пополнить свои «резервы» тогда, когда курс идет вверх, а тратит эти деньги уже потом, когда рынок успокоился. Разумеется, нужно делать наоборот: покупать валюту, когда на рынке тихо, и валюта еще относительно не дорогая, а продавать, когда много покупателей, а котировки стоят строго в вашу пользу. Только в этом случае можно хорошо заработать на росте курсов», — рассказал Емельянов.

Но это, по его словам, — в идеале. На практике даже опытным спекулянтам угадать точку входа и выхода крайне сложно, так как валюта — это капризный и малопредсказуемый инструмент, добавил финансист.

«Поэтому самая разумная тактика — усредняться. Покупая нужную валюту, можно просто взять за правило раз в месяц обменивать некую сумму. И это выгодная стратегия на длинном горизонте. Например, тот, кто методично скупал валюту США с января по декабрь в этом году, в среднем потратил на каждый доллар 68,8 рублей», — объяснил Емельянов.

Он уточнил, что это эквивалентно экономии 7% в сравнении с курсом прошлого года, почти вдвое дешевле мартовского курса и на четверть ниже апрельского.

«Да, валюту еще недавно можно было купить менее чем за 60 рублей, например, в октябре. Но это было недолго, и не факт, что были бы деньги на покупку крупной суммы именно в этом месяце. Сейчас доллар растет (рубль падает). И в базовом сценарии в следующем году валюта США будет опять стоить около 75 рублей», — уточнил Емельянов.

Поэтому те, кто регулярно покупали валюту в этом году — заработают в следующем около 10% на росте курса, причем без нервов, лишних метаний и ненужных убытков, резюмировал финансист.