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Аналитик Бовт посоветовал инвестировать средства в валюты дружественных стран

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Изучая возможности инвестирования, стоит обратить внимание на вложения в валюты дружественных стран. Об этом газете «Известия» заявил финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт.

«Рассматривать доллар как надежный инструмент не только сохранения, но и приумножения капитала, можно, однако лучше обратить внимание на валюты дружественных стран, к примеру, китайский юань», — отметил Бовт.

По его словам, Россия в последнее время активно сотрудничает с Китаем в финансовом секторе, поэтому вложения в юань будут актуальны. Также можно вкладываться в золото, серебро, платину и другие драгметаллы, так как они имеют потенциал роста, хотя и не такой большой.

Он добавил, что также можно обратить внимание и на фондовый рынок, однако котировки таких активов постоянно меняются. Такой бизнес достаточно сложный, но с планом и хорошей аналитикой можно выйти на приличный уровень заработка в начале 2023 года.

22 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс казахстанского тенге вырастет из-за повышенного спроса на операции в этой валюте, но рассматривать ее в качестве инструмента для инвестиций не стоит.

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