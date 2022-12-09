ЕС призвал сократить контракты на закупки вакцин от COVID-19 из-за переполненности складов

Министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек заявил в ходе пресс-конференции, что Еврокомиссия должна сократить контракты на закупку вакцин от COVID-19, отменив часть предзаказов, так как их не смогут использовать из-за переполненности складов. Об этом сообщает ТАСС.

«Страны ЕС переполнены вакциной от COVID-19. Я скажу как врач, это совершенно неприемлемо, что мы должны закупать вакцины, что мы должны платить за вакцины, которые, как мы точно знаем, не сможем использовать», — сказал он.

По словам Валека, государства Евросоюза попросили Еврокомиссию обратиться к производителям вакцины, чтобы отменить часть предзаказа.

Ранее ученые из Датского государственного института сывороток (Statens serum institut — SSI) выяснили, что вакцинация против COVID-19 на 60-94% защищает от повторного заражения.

Команда ученых проанализировала данные об инфекциях и вакцинациях из общенациональных датских регистров, которые включали всех людей, живущих в Дании с положительным тестом на коронавирус в период с января 2020 года по январь 2022 года. Набор данных включал данные более 200 тыс. человек с положительным результатом на SARS-CoV-2.