Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС призвал сократить контракты на закупки вакцин от COVID-19 из-за переполненности складов

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек заявил в ходе пресс-конференции, что Еврокомиссия должна сократить контракты на закупку вакцин от COVID-19, отменив часть предзаказов, так как их не смогут использовать из-за переполненности складов. Об этом сообщает ТАСС.

«Страны ЕС переполнены вакциной от COVID-19. Я скажу как врач, это совершенно неприемлемо, что мы должны закупать вакцины, что мы должны платить за вакцины, которые, как мы точно знаем, не сможем использовать», — сказал он.

По словам Валека, государства Евросоюза попросили Еврокомиссию обратиться к производителям вакцины, чтобы отменить часть предзаказа.

Ранее ученые из Датского государственного института сывороток (Statens serum institut — SSI) выяснили, что вакцинация против COVID-19 на 60-94% защищает от повторного заражения.

Команда ученых проанализировала данные об инфекциях и вакцинациях из общенациональных датских регистров, которые включали всех людей, живущих в Дании с положительным тестом на коронавирус в период с января 2020 года по январь 2022 года. Набор данных включал данные более 200 тыс. человек с положительным результатом на SARS-CoV-2.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть