В Госдуму внесли законопроект о выходе России из Международного валютного фонда

В Государственную думу внесли законопроект о выходе России из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ). Это сделала группа депутатов КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года», — говорится в тексте законопроекта.

По мнению авторов инициативы, Российской Федерации не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ. Как сказано в пояснительных материалах, членство России в этом фонде «не помогло предотвратить принятие» в отношении страны «санкций (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации».

Также коммунисты предложили второй законопроект, согласно которому прекращается «действие режима наибольшего благоприятствования в отношении услуг, происходящих из государств, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских услуг».

Кроме того, КПРФ выступила за денонсацию соглашения о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В пояснительных материалах сказано, что ЕБРР не осуществляет кредитование проектов в РФ с 2014 года, а в апреле текущего года совет управляющих ЕБРР решил приостановить доступ России к ресурсам банка в связи со спецоперацией на Украине.

Коммунисты напомнили, что ЕБРР закрыл свой офис в Москве, но Российская Федерация по-прежнему остается акционером Европейского банка реконструкции и развития и осуществляет в связи с этим расходы на его содержание.

«Так, в 2013 году правительство России учредило свой первый двусторонний фонд технического сотрудничества со взносом в размере €40 млн в течение пяти лет для поддержки основной деятельности ЕБРР в стране», — указали авторы законопроекта.

В апреле 2022 года Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проголосовал за «решительные действия против России и Белоруссии» из-за ситуации на Украине». Банк решил немедленно приостановить доступ этих стран к финансированию и экспертизе финансовой организации. ЕБРР пришел в Россию в 1991 году и за время работы вложил в местную экономику €24,3 млрд.