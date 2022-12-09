В Минстрое назвали программы со ставками в 3-5% альтернативой околонулевой ипотеке

Программы со ставками в 3-5% могут стать альтернативой околонулевой ипотеке. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление замглавы Минстроя Никиты Стасишина.

«Околонулевые — да, это не обсуждается, здесь понятна обеспокоенность ЦБ. Но ставки не могут быть 10–12 процентов по определению», — отметил Стасишин.

По его словам, Минстрой и девелоперы уже прорабатывают возможность введения ставок в районе 3-5%. При этом околонулевые ставки существовать сейчас не могут.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что ипотека с низкими ставками достаточно рискованная для заемщиков. Речь идет о том, что в этом случае цена объекта, обычно, завышается.

В начале декабря газета «Известия» писала, что в России начал расти спрос на ипотеку для вторичного жилья, которая выдается со ставкой от 1% годовых.

До этого российский Центробанк решил с 2023 года ввести меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков, где ставки по жилищному кредиту находятся на околонулевом уровне.