В Роскачестве заявили, что поддержат инициативу об увеличении остаточных сроков годности

Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что организация поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Протасов, если сроки годности для приемки товаров будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года — 40-45%, то Роскачество поддержит данную инициативу.

Сейчас, по информации «Руспродсоюза», требование крупных сетей к остаточному сроку годности продуктов составляет в среднем 60–65%.

В ноябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» главе Минпромторга Денису Мантурову писала, что производители и поставщики продуктов попросили торговые сети ослабить требования по остаточному сроку годности товаров из-за нестабильного спроса со стороны покупателей и заказов от ретейлеров.

«Руспродсоюз» предлагал Мантурову рекомендовать федеральным ретейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. То есть качество товаров ухудшаться не будет, просто необходимо уменьшить число излишних требований.