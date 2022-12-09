В Сбербанке не видят замедления спроса от застройщиков на проектное финансирование

Сбербанк не видит снижения спроса от девелоперов на проектное финансирование для строительства жилья. Данный сегмент занимает 16% в общем портфеле корпоративного кредитования в банке, и эта доля продолжает расти, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции «Время изменений: итоги года и новые вызовы в отрасли».

«Если за 10 месяцев прошлого года к нам поступило 1720 заявок на проектное финансирование, то за такой же период этого года мы получили 1930 заявок. Поэтому говорить о снижении спроса со стороны застройщиков или привлекательности новых проектов не приходится. Сегодня темпы прироста кредитного портфеля в Сбербанке составляют 100 млрд рублей в месяц или 3 млрд рублей в день. Кроме того, стоит отметить, что отрасль жилищного строительства продолжает оставаться устойчивой: 98% застройщиков в состоянии обслуживать свой кредит без раскрытия эскроу-счетов», — сказал Попов.

Он добавил, что важной остается тема поддержки регионов в части строительства жилья. Одним из инструментов такой поддержки сегодня являются инфраструктурные облигации.

В Сбербанке считают, что при расширении списка участников выпуска облигаций можно будет запустить региональный рынок с новой силой. Участники дискуссии поддержали Сбербанк, а заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что уже есть поручения от правительства РФ расширить список участников, допущенных к выпуску.