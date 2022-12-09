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В Росфинмониторинге назвали запрет на оборот криптовалюты контрпродуктивным

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Depositphotos

Несмотря на поддержку жесткого регулирования криптовалюты, полный запрет на ее оборот является контрпродуктивным. Такое мнение в разговоре с газетой «Известия» выразил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Мы понимаем, что граждане и юрлица уже владеют цифровой валютой, и вводить в таких условиях полный запрет на оборот крипты было бы контрпродуктивно», — сказал он.

При этом, по словам Негляда, в финразведке поддерживают инициативу «жесткого регулирования криптовалют», которая изложена в концепции правительства. Речь идет о запрете на расчеты цифровой валютой, запрете на ее рекламу. Также в кабмине настаивают на необходимости введения разъяснительной работы о сущности цифровой валюты как высокорискового актива.

Замдиректора Росфинмониторинга добавил, что виртуальные активы или цифровые валюты должны приравнять в правовом смысле к имуществу. Это повлечет признание криптовалют предметом преступления.

На этой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что российский Центробанк фактически выступает за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, а с такой позицией регулятора Минфин не согласен.

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