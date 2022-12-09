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ФСИН повысила максимальную закупочную стоимость компьютеров более чем на 70%

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Илья Наймушин/РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России повысила максимальную закупочную цену на компьютеры, ноутбуки и планшеты на 70%. Как написало издание РБК, ведомство внесло изменения в норматив количества и стоимости персональных вычислительных машин, который действовал с 2019 года.

Теперь максимальная закупочная цена компьютера для директора ФСИН, его заместителей или начальника структурного подразделения ведомства составляет 127,8 тыс. руб. Стоимость возросла на 70% с прежних 75 тыс. руб.

На 78% повысили предельную стоимость компьютеров для остальных сотрудников службы — с 48 тыс. до 85,6 тыс. руб. за устройство. Со 160 тыс. руб. до 600 тыс. руб. подняли норматив цены на персональные компьютеры, дополнительно оборудованные защитой от утечек информации по акустическим каналам.

В первой половине ноября газета «Известия» написала, что цены на комплектующие для компьютеров в России стали минимальными за последние четыре месяца.

В конце ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что стоимость видеокарт среднего ценового сегмента снизилась на 40–50%, а плат оперативной памяти — на 15% в ноябре на фоне снижения популярности майнинга.

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