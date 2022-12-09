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Посол Бразилии в России рассказал о рекордном росте товарооборота между странами

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MFA Russia/Global Look Press

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес рассказал о рекордном росте товарооборота между странами в 2022 году — он составил $8 млрд, сообщает РИА Новости.

«Я скажу вам несколько цифр, они очень показательны. До ноября 2022 года наш товарооборот составил $8,8 млрд. И на самом деле эта цифра — рекордная. Она даже больше, чем в 2008 году, когда эти показатели составили 8 млрд… И постепенно, я уверен, мы дойдем до намеченных 10 млрд», — считает бразильский дипломат.

По его словам, Россия занимает важнейшее место в импорте удобрений в Бразилию. Соарес добавил, что бразильский бизнес хочет занять место тех производителей товаров, которые приняли решение покинуть российский рынок.

Дипломат отметил, что несмотря на логистические трудности, которые возникли с начала специальной военной операции, страны находят новые возможности и преодолевают сложившиеся обстоятельства.

Ранее бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису.

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