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В ООН считают, что полное отключение электроэнергии на Украине может стать катастрофой

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Depositphotos

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Дениз Браун заявила, что полное отключение электроэнергии на Украине может стать катастрофой. Об этом она сообщила в интервью газете Der Spiegel.

«Необходимость помощи целой стране с населением 40 млн человек было бы выше возможностей гуманитарного сообщества. Мы вместе должны подумать, что делать в этом случае», — сказала она.

Браун также отметила, что на украинской территории в настоящее время находятся около 2 тыс. сотрудников гуманитарных органов ООН.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявлял, что полностью восстановить энергосистему страны в настоящее время невозможно.

Ранее исполнительный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предлагал западным странам субсидировать поставки электроэнергии на украинскую территорию. По его словам, Украина может облегчить дефицит электроэнергии, возникший в результате разрушения инфраструктуры, за счет импорта электроэнергии из Европы, так как страна подключена к энергетической системе ЕС.

6 декабря издание Newsweek, ссылаясь на НКО Mercy Corps, писало, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года.

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