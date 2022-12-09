В ООН считают, что полное отключение электроэнергии на Украине может стать катастрофой

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Дениз Браун заявила, что полное отключение электроэнергии на Украине может стать катастрофой. Об этом она сообщила в интервью газете Der Spiegel.

«Необходимость помощи целой стране с населением 40 млн человек было бы выше возможностей гуманитарного сообщества. Мы вместе должны подумать, что делать в этом случае», — сказала она.

Браун также отметила, что на украинской территории в настоящее время находятся около 2 тыс. сотрудников гуманитарных органов ООН.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявлял, что полностью восстановить энергосистему страны в настоящее время невозможно.

Ранее исполнительный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предлагал западным странам субсидировать поставки электроэнергии на украинскую территорию. По его словам, Украина может облегчить дефицит электроэнергии, возникший в результате разрушения инфраструктуры, за счет импорта электроэнергии из Европы, так как страна подключена к энергетической системе ЕС.

6 декабря издание Newsweek, ссылаясь на НКО Mercy Corps, писало, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года.