Экономист Беляев допустил укрепление биткоина, если он будет реальным платежным средством

Курс биткоина, в теории, может начать расти при условии, если он станет реальным платежным средством. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Если те, кто заинтересован в существовании биткоина, приложат определенные информационные усилия, а, может быть, сумеют организовать возможность купли-продажи каких-то материальных ценностей за биткоины, тогда можно ожидать рост курса», — отметил Беляев.

По его словам, сам биткоин вряд ли уже сможет подняться до $70 тыс., так как вторая волна ажиотажа бывает достаточно редко. Кроме того, сам майнинг постепенно угасает, и осталась лишь купля-продажа с ожиданием роста курса. Однако без майнинга этот процесс может идти по-другому.

Он добавил, что лучше сейчас воздержаться от покупки биткоинов, так как курс повышаться не будет, а желающих купить биткоин не так много.

В середине ноября американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск спрогнозировал долгую криптозиму для биткоина, в которую первая цифровая валюта в мире выстоит.