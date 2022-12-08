ВТБ упростил процесс регистрации новых клиентов

ВТБ представил новую систему, призванную упростить обслуживание клиентов, сообщает пресс-служба банка. ВТБ Pro позволяет открыть счет и получить доступ к продуктам и услугам банка без посещения офиса. Она включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет внедрять новые сервисы, ускоряя их работу.

Новый функционал реализован во всех регионах присутствия банка ВТБ.

«Мы стремимся обеспечить полную доступность всех продуктов и сервисов, независимо от канала обслуживания – будь это визит в отделение, звонок в контакт-центр, использование ВТБ Онлайн, встреча с выездным сотрудником или обслуживание в банкомате. Единое и бесшовное цифровое пространство стало еще одним результатом создания универсального клиентского опыта. Теперь открыть счет и получить доступ к ВТБ Онлайн можно удаленно, во время встречи с мобильным менеджером», — отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.

Сегодня почти половина розничных продуктов банка оформляется онлайн. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: за 11 месяцев клиенты ВТБ открыли онлайн более 78% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых превысила 50%. Кроме того, каждый второй пользователь ВТБ Онлайн удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.