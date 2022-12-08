Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВТБ упростил процесс регистрации новых клиентов

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

ВТБ представил новую систему, призванную упростить обслуживание клиентов, сообщает пресс-служба банка. ВТБ Pro позволяет открыть счет и получить доступ к продуктам и услугам банка без посещения офиса. Она включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет внедрять новые сервисы, ускоряя их работу.

Новый функционал реализован во всех регионах присутствия банка ВТБ.

«Мы стремимся обеспечить полную доступность всех продуктов и сервисов, независимо от канала обслуживания – будь это визит в отделение, звонок в контакт-центр, использование ВТБ Онлайн, встреча с выездным сотрудником или обслуживание в банкомате. Единое и бесшовное цифровое пространство стало еще одним результатом создания универсального клиентского опыта. Теперь открыть счет и получить доступ к ВТБ Онлайн можно удаленно, во время встречи с мобильным менеджером», — отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.

Сегодня почти половина розничных продуктов банка оформляется онлайн. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: за 11 месяцев клиенты ВТБ открыли онлайн более 78% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых превысила 50%. Кроме того, каждый второй пользователь ВТБ Онлайн удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть