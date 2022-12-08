Депутат Ананских выразил надежду, что отказ Узбекистана от участия в «тройственном газовом союзе» не окончательный

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что решение Узбекистана по отказу от участия в газовом союзе с Россией и Казахстаном не окончательное. Депутат предположил, что Узбекистан еще раз более внимательно рассмотрит предложение об участии в тройственном газовом союзе в следующем году. Ранее министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что узбекская сторона не заинтересована в участии в «тройственном союзе» для осуществления коммерческих контрактов, передал в четверг Reuters.

«Безусловно, создать тройственный газовый союз — это предложение России. Оно экономически выгодно для всех трех стран. Мне кажется, решение Узбекистана не окончательное. Узбекистан еще раз более внимательно рассмотрит предложение России. Страны вернутся к этому проекту в обозримом будущем. Последняя точка еще не поставлена. Узбекистан может вернуться к рассмотрению вопроса газового союза в 2023 году», — рассказал Ананских.

По мнению депутата, самым главным фактором для Узбекистана при принятии решения о газовом союзе должна быть экономика.

«Мир меняется. Главный фактор при принятии решений сейчас – экономика, желание политиков сделать так, чтобы люди в стране жили лучше. Пока крупнейшие рынки сбыта российского газа — Китай и Индия. Узбекистан мог бы стать транзитным по газу государством. Украина, будучи таким транзитным государством, жила припеваючи и получала газа по несколько миллиардов кубометров в год только за счет транзита на своей территории», — объяснил Ананских.

Депутат отметил, что если Узбекистан все же откажется от тройственного газового союза, Россия сможет создать двойственный газовый союз с Казахстаном.

«Может. Почему нет», — сказал Ананских.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы продать газ как можно большему числу стран. Поэтому и прорабатывает различные варианты газовых союзов, добавил он.

«РФ активно строит газопроводы в Юго-Восточную Азию, и новые рынки сбыта осваиваются сейчас. Там понимают, что дешевые энергоресурсы – основа их экономики», — резюмировал Ананских.

Ранее об отказе Узбекистана от участия в газовом союзе с Россией и Казахстаном сообщило агентство Reuters. По их данным, министр энергетики страны Жорабек Мирзамахмудов заявил, что Узбекистан «никогда не согласится обменивать газ на политические требования». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Reuters неправильно истолковало слова Мирзамахмудова.

«Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза. Речь идет о, естественно, коммерческой стороне, речь идет о координации действий в интересах, коммерческих интересах прежде всего, стран участниц. В этом плане работа продолжает вестись», — сказал Песков журналистам.