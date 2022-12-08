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Министр финансов Украины назвал объем финансовой помощи от партнеров

Марченко: Киев до конца года рассчитывает получить от партнеров финпомощь на $30 млрд

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Jose Luis Magana/AP

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что Киев получил от партнеров международную финансовую помощь объемом $27 млрд и рассчитывает до конца года получить еще $3 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

«До конца года мы ожидаем дополнительно получить до 30 миллиардов суммарно», — сказал министр, отмечая, что частично стране помогли партнеры, частично — внутренние займы.

Потребности Украины, согласно его оценке, за десять месяцев конфликта составили $50 млрд.

В ноябре в Верховную раду был внесен законопроект, в рамках которого предлагается направлять все средства от национализированного на Украине имущества на военные нужды. Инициатором внесения законопроекта стал депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк. Он отметил, что все деньги от национализированного имущества должны направляться только на военные нужды, а социально-экономические потребности можно закрыть с помощью международных средств.

Высокопоставленный представитель Минобороны Соединенных Штатов ранее назвал возможности противовоздушной обороны Киева абсолютным приоритетом для США и союзников.

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