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ФАС: «Вкусно – и точка» ходатайствует о приобретении экс-партнера McDonald's по логистике

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Компания «Логистика и точка», принадлежащая владельцу «Вкусно — и точка» Александру Говору, обратилась к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой предоставить ей разрешение на приобретение логистической компании Havi. Об этом сообщается в Telegram-канале ФАС.

«ФАС получила от компании «Логистика и точка» ходатайство о приобретении российского бизнеса Havi — логистического партнера McDonald's», — говорится в сообщении.

В ведомстве ответили, что оценят влияние возможной сделки на российский рынок.

Ранее сообщалось, что во «Вкусно — и точка» появится аналог «Хэппи мила», детского набора как в McDonald's, в ряде российских городов с 12 декабря.

Также стало известно, что «Вкусно – и точка» запустит доставку по всей России в течение 2023 года.

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