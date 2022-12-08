Нидерланды могут ограничить экспорт оборудования для микросхем в Китай

Амстердам рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай оборудования, которое требуется для производства некоторых видов микрочипов, написала газета South China Morning Post.

Согласно данным источников издания, меры затронут продажи оборудования, используемого для производства чипов с техпроцессом до 14 нанометров или для более продвинутых видов. Санкции могут заработать в январе 2023 года.

Собеседники газеты полагают, что инициатива является шагом в поддержку усилий Вашингтона по сдерживанию амбиций Пекина в сфере производства микросхем и военной отрасли.

В первой половине октября газета Financial Times написала, что акции ведущих производителей микрочипов в Китае подешевели на 4-20% в ходе торгов на бирже в Гонконге, а суммарные потери капитализации местных компаний составили $8,6 млрд на фоне санкций США.

В начале ноября пресс-служба Минэкономики ФРГ сообщила, что правительство Германии запретило продажу завода по производству микросхем компании Elmos из немецкого Дортмунда китайскому инвестору.