Мозамбик поддержит Малави в борьбе с топливным дефицитом

Президент Мозамбика Филипе Ньюси разрешит Малави импортировать топливо через порты республики для преодоления возникшего дефицита, передает ФАН.

Глава государства совершил официальный двухдневный визит в Лилонгве. Участники переговоров обсудили сотрудничество в энергетическом секторе.

Ньюси подтвердил журналистам, что обе страны столкнулись с проблемой нехватки топлива. Поэтому политики уделили особое внимание поиску совместного механизма борьбы с кризисом. Предложенные ими меры включают закупку, транспортировку и поставку углеводородов потребителям.

Лидер Малави Лазарус Чаквера поблагодарил коллегу за помощь республике, испытывающей финансовые трудности. Кроме того, Мозамбик поспособствует доставке удобрений местным фермерам из океанских портов Бейра и Накала.