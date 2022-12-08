Эксперты: Сбербанк продемонстрировал фантастические результаты

Эксперты считают, что финансовая отчетность Сбербанка, которую банк публикует второй месяц, показала, что пессимистичные прогнозы игроков финансового рынка не подтвердились.

«Несмотря на сложное начало года и довольно пессимистичные настроения у многих игроков финансового рынка Сбер под конец года показывает фантастический результат. Сбер получает устойчивую прибыль вопреки куче барьеров и санкций. Это эффект четкий бизнес-модели, слаженной команды и лояльности клиентов», — отметил доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, Константин Ордов согласен с таким утверждением.

«Сегодня Сбер опубликовал финансовые результаты за ноябрь, которые показывают, что банк закрепил свой успех. Рост чистого процентного дохода ускорился в ноябре 2022 года до 12,8% в годовом выражении – до 159,1 млрд руб., а за 11 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3,7% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. Чистый комиссионный доход вырос в ноябре 2022 года на 16% в годовом выражении - до 57 млрд руб. и накопленным итогом с начала года составил 547,3 млрд руб., превысив уровень прошлого года на 5,1%», — сказал он.

Ордов добавил, что Сбер особо подчеркивает, что качество его кредитного портфеля остается стабильным, а банк запасом выполняет нормативы по достаточности капитала и ликвидности и не пользуется послаблениями ЦБ. На этом фоне вполне вероятно, что в следующем году компания вернется к выплате дивидендов.

«Так что акции Сбера, действительно, интересное и перспективное вложение для инвесторов. Это подтверждают и рыночные цифры. Согласно недавно выпущенному рейтингу РБК, Сбер по итогам 9 месяцев 2022 года стал крупнейшей по объему торгов компанией на Мосбирже (3,69 трлн руб.). Также в ноябре 2022 года акции Сбера стали одними из самых популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов (22,1%)», — отметил Ордов.

Раскрытие финансовый отчетности Сбербанком рынок воспринял позитивно, подтвердил заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

«Реакция на отчетность позитивная. Рынок ожидал, что Сбербанк может раскрыть показатели, и на этом фоне еще в понедельник активизировались спекулятивные покупки. Рост котировок Сбербанка, которые одни из первых поднялись на уровень сентября, спровоцирует покупки по широкому спектру бумаг. У Сбербанка, на мой взгляд, вообще нет существенного риска оттока средств, в отличие от других банков, поскольку на фоне его размера вероятность нетто-оттока практически исключена», — пояснил эксперт.