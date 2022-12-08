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В Грузии индекс имеретинского хачапури за год вырос на 27,3%

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Getty Images

Индекс имеретинского хачапури в Грузии в ноябре 2022 года увеличился на 27,3% относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Sputnik Грузия.

Также отмечается, что за год средняя стоимость приготовления одного стандартного имеретинского хачапури составила 6,9 лари ($2,5). Это на 4,9% выше, чем в октябре 2022 года.

По данным издания, в этом черноморском государстве за год сыр подорожал на 35,2%, молоко выросло в цене на 21,1%, мука повысилась в стоимости на 19,9%, сливочное масло прибавило 19,8%, дрожжи подорожали на 15,1%, яйца — на 10,1%.

Во второй половине октября агентство Bloomberg написало, что россияне, которые выехали из страны в Грузию и Казахстан, могли спровоцировать рост потребительских цен в этих государствах. По данным издания, в Грузии инфляция стала снижаться после пиковых майских показателей, однако снова ускорилась в сентябре, до 11,5%.

В июне бренд-шеф службы доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов рассказал, что сыры рикотта, сулугуни, халуми не подходят для приготовления пиццы, они больше хороши для приготовления пирогов или хачапури.

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