Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РБК: Минпромторг сообщил о возобновлении поставок японских принтеров Kyocera в Россию

close
100%
Pexels

Японский производитель принтеров Kyocera возобновил поставки своей техники в Россию. Об этом свидетельствует то, что Минпромторг исключил наименование компании из списка товаров, разрешенных к импортированию в страну по схеме параллельного импорта, передает РБК.

Представитель Минпромторга рассказал изданию, что информация о возобновлении поставок была получена от торговых сетей. В каких именно местах начали продавать принтеры, не уточнили.

По данным РБК, в настоящий момент продукцию Kyocera можно приобрести на сайте DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинка».

Kyocera — японская компания, основанная в 1959 году. Она занимается производством кухонной утвари, электронных компонентов, керамических изделий, солнечных батарей, офисного оборудования и других товаров.

Отмечается, что в самой компании опровергли информацию о возобновлении поставок, заявив, что Kyocera лишь «дораспродает остатки со склада».

Ранее сообщалось, что в Минпромторге захотели закрыть для Cisco путь в Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть